Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Räucher-Max

SAT.1Staffel 6Folge 88
Räucher-Max

Räucher-MaxJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 88: Räucher-Max

44 Min.Ab 12

Eine 27-Jährige ist außer sich: In ihrem Nichtraucherauto hat jemand geraucht und dabei das ganze Auto verpestet! Und sie hat auch schon einen Tatverdächtigen. - Auf Streife entdecken die Beamten einen Jungen, der wütend Wasserbomben gegen eine Haustür wirft und laut den "Dieb" herausfordert! - In der Mittagspause werden die Beamten Zeugen, wie ein Bäckereibesitzer seine auf dem Boden kriechende und mit roter Pampe beschmierte Mitarbeiterin zwingt, den Boden zu wischen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen