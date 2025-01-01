Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 6Folge 92
44 Min.Ab 12

Die Beamten werden aufgrund eines vermeintlichen Einbruchs gerufen. Als sie am Einsatzort eintreffen, werden sie selbst Zeugen bei einem Verkehrsunfall: Die Melderin wird vor ihren Augen von einem Wagen erfasst! - Ein Busfahrer alarmiert die Beamten: Ein Rentner dreht während einer Fahrt komplett durch und schwingt wutentbrannt den Krückstock!

