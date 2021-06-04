Du hast doch 'nen SchussJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 97: Du hast doch 'nen Schuss
44 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12
Ein Schuss auf eine Radfahrerin bringt die Polizisten in Alarmbereitschaft. In einem Gebüsch finden sie einen kleinen Jungen samt Luftgewehr und Munition. Obwohl der Kleine sofort alle Schuld auf sich nimmt, enthüllen die Beamten nach und nach sein großes Geheimnis. - Ein Reitunfall lässt die Beamten ausrücken: Über einen Waldweg sind mehrere Bahnen Stacheldraht gespannt. An ihnen sind blutverschmierte Stofffetzen! Das Pferd ist außer Kontrolle - und wo ist die Reiterin?
