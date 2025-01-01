Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mama, ich hol dich da raus

SAT.1Staffel 6Folge 99
Mama, ich hol dich da raus

Mama, ich hol dich da rausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 99: Mama, ich hol dich da raus

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Autodiebstahl gerufen. Als sie eintreffen, erwartet sie ein seltsames Bild: Ein Mann sitzt auf einem Aufsitzrasenmäher und fährt wie verrückt über Kleidungsstücke! - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gerät ein Reisebus ins Visier. Als sich die Beamten dem Bus nähern, wird plötzlich die hintere Tür aufgestoßen und zwei Personen ergreifen die Flucht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen