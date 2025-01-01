Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1
Folge 1: Die Battlemafia

44 Min.Ab 12

Auf Streifenfahrt beobachten die Beamten eine junge Frau, die von einem aggressiven, einbeinigen Bettler bedrängt wird. Zudem ist er kurz davorsie mit dem Krückstock zu schlagen. - Eine Blumenladenbesitzerin setzt panisch den Notruf ab: Sie wurde nach einem gewalttätigen Übergriff in ihrem Blumenladen eingeschlossen! - Eine 40-Jährige schreckt nachts auf, weil plötzlich ein Fremder in ihrem Bett liegt und den Arm um sie legt.

