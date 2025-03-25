Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Princess Cheyenne-Eternaty

SAT.1Staffel 7Folge 11vom 25.03.2025
Princess Cheyenne-Eternaty

Princess Cheyenne-EternatyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 11: Princess Cheyenne-Eternaty

44 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Mit Verdacht auf häusliche Gewalt werden die Polzisten zum Einsatzort gerufen, doch was sie hier vorfinden hat einen anderen Grund. - Die Polzisten werden in ein Fitnessstudio gerufen: Eine Trainerin und eine Kundin gehen sich körperlich heftig an. Der Grund dafür erstaunt selbst die erfahrenen Beamten. - Die Beamten werden zu einer Arztpraxis gerufen, die überfallen wurde: Neben etlichen Medikamenten, fehlt auch noch das Auto des Arztes. Vom Täter fehlt jede Spur.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen