Auf Streife
Folge 8: Koitus in der Familienkutsche
44 Min.Ab 12
Liebesspiel in der Familienkutsche: Das Auto, in dem sich ein Teenie-Pärchen vergnügt, wurde gestohlen gemeldet! Als die Beamten das Mädchen nach Hause bringen, stellt sich heraus, dass ihre Mutter die Anzeige aufgegeben hat, um ihre Tochter zu finden. - Die Streifenpolizisten entdecken eine Rollstuhlfahrerin, die wegen einer Fischlaichlache auf der Rampe vor ihrer Wohnung gestürzt ist. Handelt es sich um ein Unglück, oder steckt vielleicht mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1