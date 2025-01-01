Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 7 Folge 18
Folge 18: Babysitten leicht gemacht

44 Min. Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Kind angefahren. Als die Beamten den Unfallort erreichen, ist das Mädchen verschwunden! - Aufgrund eines Ehestreits im Nachbarsgarten rücken die Beamten aus. Beim Eintreffen ist der Streit eskaliert und der Hochzeitsanzug des Mannes brennt bereits lichterloh. - Ein seltsamer Anblick erwartet die Beamten, als sie am Einsatzort eintreffen: Ein junger Mann im blutverschmierten Clowns-Kostüm scheucht mit einem Regenschirm eine Frau aus der Tür.

SAT.1
