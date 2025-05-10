Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bei Anruf Raub

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 10.05.2025
Bei Anruf Raub

Auf Streife

Folge 3: Bei Anruf Raub

44 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Die Beamten gehen einem Raubüberfall auf ein Matratzengeschäft nach und stoßen auf eine Frau, die den vermeintlichen Täter niedergestreckt hat. - Ein 55-Jähriger im Schlafanzug randaliert in einer Kneipe. Als ihn die Beamten beruhigen wollen, bricht er plötzlich in Tränen aus und bittet sie sogar, ihn in den Knast mitzunehmen! - Eine Mitfahrgelegenheit wird für ein Ehepaar zum Fiasko. Während die Frau gefesselt und geknebelt im Auto zurückbleibt, wird ihr Mann entführt.

