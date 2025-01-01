Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 7 Folge 7
Die Beamten müssen zwei verfeindete Nachbarn trennen, die sich eine erbitterte Müllschlacht liefern. Doch als ein Erpresserbrief auftaucht, wird schnell klar, dass es um weitaus mehr geht, als einen harmlosen Nachbarschaftsstreit. - Eine junge Frau wird auf ihrer eigenen Geburtstagparty angegriffen und verschleppt. - Die Beamten ermitteln wegen eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Betrunkener eine Joggerin angefahren hat. Der Mann kann sich an nichts erinnern.

