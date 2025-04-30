Auf Streife
Folge 101: Auerbachs Keller
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Eine 34-Jährige alarmiert die Polizei: Jemand ist in das Mehrfamilienhaus eingebrochen und hat ein riesiges Chaos hinterlassen! Bei der Hausdurchsuchung stoßen die Beamten plötzlich auf ein aufgeschlagenes Zelt im Hinterhof. Eine 38-Jährige macht sich an dem Wagen ihrer Halbschwester zu schaffen. Erst knackt sie ihn und dann zerschlitzt sie die Polster. Handelt es sich hier um eine reine Boshaftigkeit oder ist sie auf der Suche nach etwas Bestimmtem?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1