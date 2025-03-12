Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 102vom 12.03.2025
44 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Aufgrund von Ruhestörung werden die Polizisten zu einem Zweifamilienhaus gerufen. Als sie den Einsatzort erreichen, erwartet sie eine Frau im Bikini, mit Cocktail in der Hand und in einem Liegestuhl liegend auf dem Parkplatz. - Eine Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt wird auf ihrem Nachhauseweg von einem Mann mit Sekt und Pralinen abgepasst. Doch er ist nicht der einzige, der auf sie wartet.

