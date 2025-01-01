Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Maja und die Suffgetiere

SAT.1Staffel 7Folge 103
Maja und die Suffgetiere

Auf Streife

Folge 103: Maja und die Suffgetiere

44 Min.Ab 12

Zwei betrunkene Jugendliche spielen mitten auf der Straße Federball. Ihren Freund haben sie in einem Dixi-Klo eingesperrt. Doch es war noch eine vierte Person dabei: Maja. Und die ist nun verschwunden. - Aufgrund fehlender Unterhaltszahlungen macht sich ein Gerichtsvollzieher auf den Weg zu einer Pfändung. Doch als er den Schuldner antrifft, heißt dieser in keineswegs willkommen.

