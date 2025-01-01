Auf Streife
Folge 105: Knuddelz
44 Min.Ab 12
Eine 40-Jährige fährt mit einem Fahrschulauto in den Wagen eines anderen. Wo ist der Fahrlehrer hin? - Zwei Sozialarbeiter bitten die Polizei um Mithilfe: Eine 17-Jährige hat eine beunruhigende Textnachricht mit einer Adresse an sie versandt! Das Pflegekind ist seit drei Tagen nicht mehr zu Hause gewesen. - Auf Streife hören die Beamten plötzlich Schmerzensschreie von einem nahe gelegenen Sportplatz. Dort liegt ein Mann und versucht, seine verätzten Fußballschuhe auszuziehen.
