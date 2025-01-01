Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Volk dankt dir

SAT.1Staffel 7Folge 106
Das Volk dankt dir

Das Volk dankt dirJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 106: Das Volk dankt dir

44 Min.Ab 12

Eine Konditorin traut ihren Augen nicht: Die Fensterfront der Konditorei wurde mit dem Schriftzug "Das Volk dankt dir" beschmiert und die Tür steht offen. Als sie den Laden betritt, wird sie von einem maskierten Einbrecher überrannt. - Eine Sozialarbeiterin ist zu Besuch bei einer Pflegefamilie. Während sie im Gespräch mit der Pflegemutter ist, knallt es vor der Tür: Der Pflegesohn hat einen Unfall gebaut!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen