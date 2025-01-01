Auf Streife
Folge 107: Bedrohtes Wohnen
45 Min.Ab 12
Der Wagen eines Familienvaters ist komplett mit Grillgut eingeschmiert worden. Sofort fällt der Verdacht auf den Nachbarn, der schon seit längerem mit dem Mann auf Kriegsfuß steht. - Drei transsexuelle Männer beschmeißen einen Schuhladen mit Eiern und beschimpfen die Inhaberin aufs Übelste. - Eine Frau wird von ihrem Date in ihrem Badezimmer eingesperrt und setzt einen Hilferuf ab. Als die Beamten eintreffen, stoßen sie auf das Date, das mit Erdbeeren und Sekt im Flur steht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1