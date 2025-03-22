Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf Putzteufel komm raus

SAT.1Staffel 7Folge 112vom 22.03.2025
Auf Putzteufel komm raus

Auf Putzteufel komm rausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 112: Auf Putzteufel komm raus

44 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses baumelt ein Bergsteigerseil hinab. Unten steht seelenruhig ein 14-Jähriger, der die Sicherheit und Festigkeit des Seils überprüft. Was geht da nur vor? - Eine Taxifahrerin befördert eine offensichtlich verwirrte Frau mittleren Alters, die nur mit einem Nachthemd und Badeschlappen bekleidet ist. Am Zielort geht sie plötzlich auf einen Imbissbesitzer los. - Vor einem Kiosk streiten sich der Besitzer und eine Frau.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen