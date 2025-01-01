Auf Streife
Folge 117: Scrotox
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seiner neuen Freundin attackiert und verschanzt sich in einem Zimmer, bis die Beamten zur Hilfe eilen. Der Grund des Streits ist das nachlassende Sexleben. - Ein 43-Jähriger rastet vollkommen aus und geht auf einen Azubi los, weil er sich sicher ist: Er hat seine 15-jährige Tochter geschwängert! - In einer Wäscherei liefern sich die Inhaberin und eine Kundin einen handfesten Streit: Ein teures Kleid sollte gereinigt werden, und nun ist es unauffindbar!
Weitere Folgen in Staffel 7
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1