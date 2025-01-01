Auf Streife
Folge 16: Der Tanz-Bär
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden in eine Schule gerufen, doch es handelt sich nicht um einen Schülerstreich, sondern um einen schrecklichen Überfall auf den Sportlehrer, den die Polizisten aufklären müssen. - Ein Mann meldet einen Diebstahl: Alle seine Gartenzwerge wurden geklaut und durch obszöne Figuren ersetzt. - Ein Streitgespräch zwischen Stiefmutter und Stieftochter veranlasst die Polizisten zu einem Einsatz, doch dann gerät ein drittes Familienmitglied in einen Verkehrsunfall ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1