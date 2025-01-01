Auf Streife
Folge 27: Stille Post
44 Min.Ab 12
Ein Postbote wird zusammengeschlagen in einem Treppenhaus aufgefunden - und nur lautes Gepolter aus einer Wohnung scheint erste Indizien zu liefern ... Eine Busfahrerin hat die Beamten zur Hilfe gerufen, weil ein Mann in ihrem Bus randaliert. Auch in einer Schule kommen die Polizisten zum Einsatz: Hier wurde ein Schüler in einer Mülltonne eingesperrt. Und in einer Firma müssen die Beamten zusätzlich einen schweren Streit zwischen zwei Kollegen schlichten ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1