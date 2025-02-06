Auf Streife
Folge 29: Der Waffenhändler
44 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Ein ungewöhnlicher Fall für die Beamten: Eine Jugendarbeiterin teilt ihnen mit, dass sie einen Waffenhandel beobachtet hat. Der Käufer: Ein achtjähriger Junge! - Eine gestohlene Uhr führt zu einer heftigen Auseinandersetzung in einem Imbiss. Doch die Uhr bleibt nicht das einzige vermisste Objekt. - Die Beamten werden von einer Studentin gerufen. Bei ihrem Antreffen können sie diese schon von Weitem sehen: Sie versucht an einem Bettlaken-Seil aus dem Fenster zu klettern.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
