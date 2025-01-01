Auf Streife
Folge 31: Joe le Taxi
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden mit einem komplizierten Fall konfrontiert, dabei entpuppt sich ein Verkehrsunfall als brutales Verbrechen. - Dem Leih-Opa eines kleinen Jungen wird vorgeworfen, dass er das Konto der Mutter leergeräumt hat. Doch er beteuert seine Unschuld. - Eine buntbemalte Frau überfällt eine junge Mutter auf offener Straße. Die Spur führt die Polizisten zu einem dubiosen Projekt.
