Auf Streife
Folge 32: Gefährliches Pfand
44 Min.Ab 12
Auf ihrer Fußstreife hören die Beamten einen lauten Schrei und zerbrechendes Glas. Sofort machen sie sich auf den Weg. - Die Beamten werden von einem Taxi-Fahrer vor ein Krankenhaus gerufen. Er hat etwas sehr Seltsames beobachtet: Ein sehr jung aussehender Pfleger schob eine Patientin samt Krankenbett aus dem Krankenhaus. - Schrecklicher Vorfall in einer Schule: Ein 13-Jähriger wurde mit Unmengen an Gaffa-Tape an eine Säule geklebt.
