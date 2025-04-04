Auf Streife
Folge 33: Ketchup If You Can
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Überfall auf eine Kassiererin im Supermarkt: Als die Beamten eintreffen, vermuten sie Schlimmstes, denn an der Fensterscheibe befindet sich ein blutiger Handabdruck. Jede Sekunde zählt! - Ein entrüsteter Vater randaliert in einem Spielzeugladen. Er ahnt jedoch nicht, dass seine Familie zu Hause in größter Gefahr schwebt. - Eine junge Frau ruft die Beamten zu einer Schlägerei auf der Landstraße, die Resultat eines Verkehrsunfalls ist.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1