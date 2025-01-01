Auf Streife
Folge 34: Herr Rieker, der Opfer
44 Min.Ab 12
Schwerer Vorwurf gegen einen Lehrer: Er soll seine Schülerinnen eingesperrt und geschlagen haben. Doch irgendetwas stimmt hier rein gar nicht! - Ein ohrenbetäubender Knall und ein panischer Schrei aus einem Dixi-Klo lassen die Beamten hellhörig werden. Was sie vorfinden, verschlägt ihnen die Sprache. - Eine Frau beobachtet einen Einbruch in einem Imbiss und verständigt die Polizei. Vor Ort fehlt von der Melderin jede Spur. Die Beamten finden nur einen verlassenen Wagen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1