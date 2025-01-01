Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ich ben ne Räuber

SAT.1Staffel 7Folge 38
Ich ben ne Räuber

Ich ben ne RäuberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 38: Ich ben ne Räuber

45 Min.Ab 12

Zwei Kinder überfallen eine junge Frau und werden daraufhin von deren Freund angegriffen. Als die Polizisten dazwischen gehen, schweigen die Kinder zu ihrem Motiv. - Ein falscher Kammerjäger treibt sein Unwesen und wirft eine junge Frau aus ihrer Wohnung. - Die Polizisten werden zu einem schrecklichen Szenario gerufen: Einer Reinigungskraft wurde das Rohr eines laufenden Staubsaugers in den Mund gesteckt und sie kann sich nicht befreien.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen