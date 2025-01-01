Auf Streife
Folge 39: Super-Sam
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Held will seinem Freund helfen und trifft dabei auf die Beamten. Zum Glück! Denn das, was sie am Haus des kleinen Jungen erwartet, fordert mehr als ein Superman-Kostüm. - Notruf aus einem Hotel: Ein leichtbekleideter Mann randaliert und hat sich Zugang zu einem fremden Hotelzimmer verschafft. Als die Polizisten eintreffen, finden sie Blutspritzer in der Lobby. - Auf Streife beobachten die Beamten, wie ein Mann einem Jugendlichen Gülle über den Kopf schütten will.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1