Auf Streife
Folge 45: Erektion auf Abruf
44 Min.Ab 12
Ein Mann in Tigerprint-Unterhose sorgt für Aufruhr vor einem Mehrfamilienhaus. Seine Hand ist im Briefkastenschlitz stecken geblieben. - Eine 36-Jährige entdeckt ihren Motorroller bei einem Händler und ruft sofort die Polizei. Der Händler beteuert, dass er den Roller völlig legal erworben hat. - Während ihrer Streife werden die Polizisten Zeugen eines Diebstahls: Ein Mann versucht, mit der Spendendose einer Frau zu entkommen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1