Auf Streife
Folge 49: Fertig ist der Lack
44 Min.Ab 12
Während ihrer Fußstreife werden die Beamten auf einen Massagesalon aufmerksam, der überfallen wurde. - Eine Pflegemutter sorgt sich um ihren Ziehsohn, der seit einigen Tagen untergetaucht ist. Sie vermutet ihn bei seiner leiblichen Mutter, wo es zur Auseinandersetzung kommt. - Ein Geschäftsmann beschuldigt seine Angestellte auf offener Straße. Er wirft ihr vor, sein Konto geplündert zu haben. Als jedoch weitere Geschädigte auftauchen, nehmen die Ermittlungen einen anderen Lauf.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1