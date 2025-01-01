Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ausreißerin

SAT.1Staffel 7Folge 50
Folge 50: Die Ausreißerin

45 Min.Ab 12

Ein Mädchen lässt sich von einer Online-Bekanntschaft überreden, von zu Hause auszureißen und gerät in höchste Gefahr. - Zwei Teilnehmerinnen eines Schönheitswettbewerbs fallen einer Sabotage zum Opfer. Mehrere Personen geraten unter Verdacht. - Die Beamten werden von der Verursacherin zu einem Verkehrsunfall gerufen. Sie schildert einen ungewöhnlichen Hergang, doch als die Polizisten einen kleinen alkoholisierten Jungen finden, verschiebt sich der Fokus ihrer Ermittlungen.

SAT.1
