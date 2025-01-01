Auf Streife
Folge 52: Der Baader-Ponyhof-Komplex
44 Min. Ab 12
Ein einsames Pony verursacht einen Verkehrsunfall. Die Spur führt die Beamten zu einem Malerbetrieb, wo der Fall neue Dimensionen annimmt. - Aufgrund von Hilfeschreien werden die Beamten zu einer Wohnung gerufen: Als sie in die Wohnung eindringen, scheint es, als hätten die Polizisten ein Pärchen bei ihren Liebschaften unterbrochen. - Während ihrer Streife bemerken die Polizisten zwei streitende Männer. Grund für den Streit: Aufgeschlitzte Fahrradreifen.
