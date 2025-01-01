Auf Streife
Folge 53: Am Bulli angebumst
44 Min.Ab 12
Die Polizisten können es nicht fassen: Als sie von einem Einsatz zu ihrem Streifenwagen zurückkommen, sehen sie, wie zwei Teenager knutschend auf ihrer Motorhaube sitzen. Das Mädchen reagiert äußerst aggressiv auf die Unterbrechung durch die Beamten. Außerdem: Ein Mann wird auf offener Straße von einer Frau angegriffen und mit Haarspray attackiert. Eine weitere Dame hält den angeblichen Grapscher so lange fest, bis die Polizei eintrifft. Doch wer ist Täter und wer Opfer?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1