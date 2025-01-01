Auf Streife
Folge 58: No Baby On Board
44 Min.Ab 12
Bei einem Überfall auf eine Apotheke haben es die Diebe nicht auf Bargeld abgesehen, sondern auf die "Pille danach". Außerdem: Zwei Schüler geraten in einen heftigen Streit. Bei der Auseinandersetzung geht es offenbar um ein Handy, das der Schwester von einem der Kampfhähne gehört. Doch das ist nicht alles. Und: Die Polizei will gerade einer jungen Frau helfen, die niedergeschlagen wurde, als direkt neben ihnen eine andere Dame komplett ausrastet.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1