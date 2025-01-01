Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 60
44 Min.Ab 6

Die Polizei ist auf Streife und beobachtet dabei einen Autounfall. Plötzlich sehen sie, wie zwei Maskierte aus einem der beteiligten Fahrzeuge steigen und die Unfallgegnerin mit einer Waffe bedrohen. Sie fordern lautstark die Wocheneinnahmen ihres Cafés. Doch woher wussten sie von dem Geld in dem Auto? Und: Zwei betrunkene Männer fahren mit Bobby-Cars und Kinderhelmen durch einen Park - hinter ihnen zwei Frauen, denen die beiden offenbar die Spielzeuge gestohlen haben ...

