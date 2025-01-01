Ringlein, Ringlein an der HandJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 62: Ringlein, Ringlein an der Hand
44 Min.Ab 12
Schlägerei im Restaurant! Die Polizisten erwartet ein verwüstetes, kleines Lokal. Offenbar ist ein 33-Jähriger sexuell übergriffig geworden. - Ein Campingplatz wird zum Schlachtfeld! Schon beim Eintreffen ist die erste Hürde für die Beamten eine Bierkasten-Schranke und ein wütender Mann in Militärkleidung. - In der Mittagspause werden die Beamten Zeugen eines handfesten Streits. Dabei entreißt ein 44-Jähriger einer Mutter mit Kind Lebensmittel.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1