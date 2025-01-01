Auf Streife
Folge 64: Der Hunde-Führerschein
44 Min.Ab 12
Mit dem Akku-Bohrer in der Hand steht ein 14-Jähriger über zwei weiteren Jugendlichen, die am Boden liegen. Die Mutter kommt hinzu, der sich der mutmaßliche Täter anvertraut: Aufgrund seines Nachnamens ist er das eigentliche Opfer! - Großer Schock nach Ausflug: Jemand hat eine Parkkralle am Wagen einer Frau angebracht! Doch es kommt noch schlimmer, als sich die Tür eines Prostituierten-Wohnmobils auf dem Parkplatz öffnet ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
