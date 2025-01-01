Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 69
44 Min.Ab 12

Körperverletzung in der Schreinerei: Der Chef ist splitterfasernackt auf einem Amboss gefesselt. Doch es kommt noch schlimmer! Sein Gemächt steckt fest. Auf einer Baustelle ist ein Winkelschleifer entwendet worden. Beim Eintreffen am Einsatzort geht es allerdings zuerst nicht um den Diebstahl, sondern um zwei Jugendliche, die nur Blödsinn im Kopf haben. Gibt es hier einen Zusammenhang?

