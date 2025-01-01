Auf Streife
Folge 72: Radler mit Schuss
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird Opfer einer Säureattacke! Sofort eilen die Polizisten zur Hilfe. Eine Frau wird in der Toilette einer Schule eingesperrt und setzt den Notruf ab. Als die Beamten eintreffen, begegnen diese einem nur in Unterhose bekleideten Mann. In den frühen Morgenstunden liegt eine Frau schlafend in einem Bollerwagen. Als sie erwacht und das Schild mit der Aufschrift: "Heute frischer Hühnerbraten!" entdeckt, gerät sie in Panik.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1