Auf Streife

Happy Wife, Happy Life

SAT.1Staffel 7Folge 76
Happy Wife, Happy Life

Happy Wife, Happy LifeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 76: Happy Wife, Happy Life

44 Min.Ab 12

Ein unfassbares Bild bietet sich den Beamten, als sie am Einsatzort eintreffen: Eine Frau liegt auf der Motorhaube eines Fahrzeugs und hindert es an der Weiterfahrt! Angeblich ist die Fahrerin betrunken. - Auf Streife entdecken die Polizisten eine Frau, die mit Handschellen und Kabelbindern an ein Straßenschild gefesselt ist. Ein Zivilpolizist soll dafür verantwortlich sein. - Vor einer Villa ist eine Rangelei zugange. Daneben liegt eine Frau im Prinzessinnenkostüm ...

