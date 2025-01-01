Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Bären sind los

SAT.1Staffel 7Folge 77
Die Bären sind los

Die Bären sind losJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Die Bären sind los

44 Min.Ab 12

Auf dem Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses randaliert ein 46-Jähriger. Dabei schlitzt er mehrere Teddys mit einem Messer auf. Was meint er bloß im Inneren der Kuscheltiere zu finden? - Tatort Schule: Eine 17-Jährige steigt aus dem Fenster der Schule auf ein Seil, welches zwischen zwei Bäumen gespannt ist! Plötzlich stürzt das Mädchen. - Die Polizei wird zu einer Werkstatt gerufen. Eine 23-Jährige ist sich sicher: Ihr Fahrzeug, das gerade erst gestohlen wurde, muss hier sein!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen