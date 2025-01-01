Auf Streife
Folge 86: Das doppelte Elend
45 Min.Ab 12
Bei einem Auffahrunfall wird die Geschädigte an ihrem Halstuch zwischen Autoscheibe und Rahmen geklemmt, damit die Unfallverursacherin flüchten kann. - In einem Park werden drei Personen mit Klebstoff an eine Bank geklebt. Eines der Opfer ist eine Rentnerin, die sich sicher ist: Die zwei weiteren angeblichen Opfer haben sie in eine Falle gelockt! - Eine Mutter wird samt ihrem Baby auf der Toilette eines Bistros gefangen gehalten. Der Verdacht fällt sofort auf einen Gast.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1