Auf Streife

Hundsgemein

SAT.1Staffel 7Folge 87
Hundsgemein

HundsgemeinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 87: Hundsgemein

44 Min.Ab 12

Eine Hundesitterin wird Opfer von Hundedieben. Nachdem sie die Hunde zum Auslauf abgeleint hat, hat ein Mann sich die Tiere geschnappt und sie direkt in das Fluchtauto gesperrt. - Bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden verhält sich eine Unfallbeteiligte sehr auffällig: Laut kichernd sitzt sie vor dem Wagen und starrt gen Himmel! - Eine Achtjährige wollte eigentlich nur ein Eis holen, versetzt dabei aber ihre Paten in Angst und Schrecken: Sie kehrt nicht mehr zurück!

