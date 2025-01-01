Auf Streife
Folge 90: Bus, Bus, Baby
44 Min.Ab 12
Eine Busfahrt in den Urlaub - ohne Reisegäste: Während die Fahrgäste in der Tankstelle einen Snack zu sich nehmen, fährt der Reisebus plötzlich weiter. Dank einer App ist der Bus schnell gefunden. Dann taucht ein weiteres Problem auf. - Diebstahl in der Werbeagentur: Ausgerechnet das Geburtstagsgeld für einen Kollegen wird gestohlen! Der erste Verdacht fällt auf den Putzmann. Als die Geschäftsführerin von der neu installierten Überwachungskamera erzählt, verstummen die Vorwürfe.
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
