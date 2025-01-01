Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bettsetter

SAT.1Staffel 7Folge 96
Bettsetter

BettsetterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Bettsetter

44 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten einen nur mit Boxershorts und Socken bekleideten Mann, der mit Kabelbindern an ein Bett gefesselt ist. Und plötzlich wird er auch noch attackiert? - Eine vornehme Dame liefert sich mit einer Kellnerin und der Inhaberin einen heftigen Streit in einem Café. Als die Beamten die Personalien verlangen, fällt auf, dass der Gast den gleichen Nachnamen wie die Besitzerin hat. Ein Zufall?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen