Auf Streife

Heirat, nein danke!

SAT.1Staffel 7Folge 99
Heirat, nein danke!

Folge 99: Heirat, nein danke!

44 Min.Ab 12

Hinterrücks wird eine junge Frau auf einer Bowlingbahn mit einer Bowlingkugel beworfen und am Kopf getroffen. Doch niemand will gesehen haben, wer es auf die Braut in spe abgesehen hat. Eine 65-Jährige macht sich auf eine Weltreise und verschenkt ihr Haus an obdachlose Jugendliche. Das ist die offizielle Version der neuen Bewohner, doch das nehmen die zwei Töchter nicht hin.

