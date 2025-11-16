Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 1: Schokolade macht krank
Folge vom 16.11.2025Ab 6
An der australischen Goldküste behandelt Dr. Alex Hynes den dreijährigen Whippet Dash. Der Hund hat eine ganze Tüte Schokolade gefressen und nun rast sein Herz mit 200 Schlägen pro Minute. Währenddessen ist Kate Adams auf der Suche nach der Mutter eines Opossum-Babys, welches sie in der Hitze gefunden hat. Das Tier schwebt ohne seine Mama in Lebensgefahr.
Genre:Spezial, Tiere
Produktion:AU, 2009
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd