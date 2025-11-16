Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Eine neue Pfote

sixxStaffel 11Folge 2vom 16.11.2025
Eine neue Pfote

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 2: Eine neue Pfote

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Dr. Scott Miller untersucht in seiner Klinik in Großbritannien einen Tumor bei einer älteren Hündin. Währenddessen bekommt Kate einen Notfallpatienten am Bondi Beach. Der junge Golden Retriever Skippy ist am Strand in ein Stück Glas getreten, das nun schnellstmöglich entfernt werden muss. Zudem wird die dreibeinige Hündin Sunday für eine innovative Operation vorbereitet, die voraussichtlich ihr Leben verbessern wird.

