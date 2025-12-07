Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 8: Der berauschte Hund
45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6
Kate untersucht ihren Stammpatienten Benny. Die Ärztin ist wegen des auffällig ruhigen Verhaltens des Hundes besorgt und stellt nach einigen Tests fest, dass er eine Medikamentenvergiftung haben könnte. Im ländlichen Queensland kann die Ziege Shazza ihre vier Tage alten Babys nicht füttern. Alison eilt sofort zur Hilfe und will herausfinden, was der frischgebackenen Mutter fehlt.
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd