Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Zwischenraum Showdown
22 Min.Ab 6
Dan und seine Freunde kämpfen im neuen, vergrößerten Bakugan Interspace. Neue Spieler sind dazugekommen, und immer mehr wollen Dans Platz auf der Rangliste einnehmen. Außerdem hat Dan merkwürdige Träume, die mit Dragos Kräften zu tun haben.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Action, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008