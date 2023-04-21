Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Rückkehr nach New Victoria

FilmRiseStaffel 12Folge 8
Rückkehr nach New Victoria

Rückkehr nach New VictoriaJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Rückkehr nach New Victoria

22 Min.Ab 6

Dan und Drago gehen nach Neu Vestroia, um dort in Ruhe den Umgang mit Dragos neuen Kräften zu trainieren. Sie treffen auf Preyas und seinen neuen Schüler, den Bakugan Amazon. Doch selbst im Training erweisen sich Dragos Kräfte als unkontrollierbar.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen