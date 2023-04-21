Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Rückkehr nach New Victoria
22 Min.Ab 6
Dan und Drago gehen nach Neu Vestroia, um dort in Ruhe den Umgang mit Dragos neuen Kräften zu trainieren. Sie treffen auf Preyas und seinen neuen Schüler, den Bakugan Amazon. Doch selbst im Training erweisen sich Dragos Kräfte als unkontrollierbar.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008